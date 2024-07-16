В аэропорту Екатеринбурга спасли кошку, которую бросили улетающие хозяева

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сотрудники спасли кошку, которую бросили улетающие пассажиры. Сейчас с животным все в порядке.

История спасения рассказывается в официальном Telegram-канале аэропорта. На минувшей неделе хозяева кошки привезли ее в Кольцово, но по неизвестной причине решили не брать с собой в полет. Пушистую в переноске они отдали незнакомцу, а тот просто выбросил ее в кусты. К счастью, это заметила сотрудница терминала деловой авиации, которая унесла кошку обратно в аэропорт.

Там напуганное животное попытались напоить и накормить, а после смены хвостатую забрала к себе сотрудница центра транспортной и авиационной безопасности Кольцово по имени Мария. Сейчас она присматривает для нее новых хозяев, так как у самой дома живут два представителя кошачьих. Но если найти новый дом не удастся, то оставит себе.

Как отметили в Кольцово, сейчас кошка уже оправилась от пережитого. Некоторые коллеги Марии по службе авиационной безопасности выразили готовность забрать питомца.

Как сообщало Накануне.RU, по итогам прошлого года в аэропорту Екатеринбурга был зафиксирован рекордный пассажиропоток.