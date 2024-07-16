ФАС уличила мэрию Ханты-Мансийска в нарушении закона

Ханты-Мансийское окружное управление ФАС возбудило против администрации столицы Югры дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Оно связано с рекламными конструкциями.

Как оказалось, в Ханты-Мансийске не демонтированы 47 незаконно установленных рекламных конструкций. Требовать от их владельцев снова должны власти города. Продолжая эксплуатацию конструкций, их владельцы имели незаконные преимущества по отношению к добросовестным конкурентам.

Администрация Ханты-Мансийска, не выдавая предписания о демонтаже таких конструкций, способствует ограничению конкуренции на региональном рынке наружной рекламы. Ранее антимонопольщики выдали мэрии предупреждение, которое не было исполнено в срок. Теперь заведено дело, сообщает УФАС по Югре.