Суд отказал уволенному пилоту "Уральских авиалиний" в требовании восстановиться в должности

Свердловский областной суд отказал уже бывшему пилоту компании "Уральские авиалинии" в восстановлении в должности. Алексей был уволен за многочисленные нарушения, последнее из которых могло подвергнуть опасности экипаж воздушного судна и пассажиров. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба суда.

В компании Алексей работал вторым пилотом. В августе и сентябре прошлого года он уже получил несколько выговоров. Среди них - экстравагантное ношение светоотражающего жилета на летном поле - пилот обмотал его вокруг головы и лица, якобы чтобы защитить чувствительную к солнцу кожу. Еще один выговор был вынесен за не сданные вовремя отчеты о полетах во время командировки в Москву.

Последней каплей для руководства компании стало поведение пилота на очередном рейсе. Он игнорировал обязанности контролирующего пилота, не отслеживал информацию об отклонениях, не пристегивался ремнем безопасности, закрывал окна кабины летного экипажа картоном, размещал мобильный телефон на козырьке кабины, запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке.

После таких выходок компания предложила сотруднику пройти внеочередное медосвидетельствование вместе с психологическим обследованием, однако Алексей отказался, заявив, что имеет на руках действующее медицинское заключение. Пилота отстранили от работы, а 28 сентября был уволен за неоднократное неисполнение должностных обязанностей.

Алексей обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с просьбой признать взыскание и увольнение незаконным, передать в Социальный фонд РФ сведения по начисленным страховым выплатам, произвести отчисления, а также взыскать зарплату за дни вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Получив отказ, уже бывший пилот решил обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако и там не нашел поддержки. Судебная коллегия по гражданским делам в удовлетворении жалобы отказала, решение вступило в законную силу.