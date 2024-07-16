16 Июля 2024
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Экономика Пермский край
Фото: Накануне.RU

В ОЭЗ "Пермь" пришел первый резидент

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Пермь" начинается строительство завода первого резидента. Осенцовский сталепрокатный завод получил разрешение на строительство первой очереди производства.
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"Специализация завода — производство сортового проката из разных видов стали. Продукцию завода будут использовать в строительстве, оборонно-промышленном комплексе, авиа- и двигателестроении, нефтепереработке, химической промышленности, энергетике и машиностроении", - написал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В первой очереди строительства — административные здания и транспортный цех. Вторая очередь проекта включает в себя комплекс производственных зданий — в том числе плавильный цех, литейный цех и прокатный цех. Запуск производства на заводе должен начаться в 2026 году.

Напомним, при создании ОЭЗ "Пермь" сообщалось, что в ней компании-резиденты будут реализовывать проекты в том числе в области нефтехимии, машиностроения, металлообработки, информационных технологий. Объем инвестиций резидентов составит более 10 млрд руб. На ее территории предполагалось запустить производство гибких полиэтиленовых труб для нефтехимической отрасли, строительство речных судов для грузовых и пассажирских перевозок, центр обработки данных, логистический комплекс.

Теги: ОЭЗ "Пермь", Осенцовский сталепрокатный завод, резидент


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