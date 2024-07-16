NYT: Украина намерена завершить конфликт с Россией переговорами

Украина планирует завершить конфликт с Россией переговорами, сообщает The New York Times.

Как указывает газета, киевские власти уже прорабатывают план прекращения конфликта дипломатическим путем.

По мнению авторов статьи, на это указывают слова Владимира Зеленского, который заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который готовят Украина и ее союзники. По его словам, в Москве слышат "прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной "формулы Зеленского".