Новыми сенаторами от Крыма станут участник СВО и шахматист Карякин

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал имена новых сенаторов от республики.

Представлять правительство Крыма будет Юрий Нимченко – участник СВО, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Аксенов представил его как человека "с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера".

Сенатором от крымского парламента станет гроссмейстер Сергей Карякин, уроженец Симферополя. "Настоящий патриот, доказавший свою твердую позицию на деле. Он уделяет большое внимание воспитанию юных граждан нашей страны", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил сенаторов, отправленных в отставку – Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова.

Кстати, Ковитиди буквально на днях скандально высказалась о российских мужчинах и российских семьях. Про последние Ольга Ковитиди считает, что если меньше трех детей – семья неполная. Примечательно, что у самой экс-сенаторши только двое детей. Ну, кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придёт тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребёнка", - сказала Ковитиди в эфире радио "Спутник".