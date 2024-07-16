СК расследует расстрел российского безоружного военного боевиками "Азова"*

Следственный комитет РФ расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего боевиками полка "Азов"*.

15 июля неонацисты из "Азова"* опубликовали видео, на котором один из боевиков расстреливает безоружного российского военнослужащего.

Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступления, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя убийство российского военного, назвал азовцев* фашистами. "Фашисты есть фашисты, их надо уничтожать", — сказал он журналистам.

Ранее в ООН признали, что украинские боевики пытали пленных российских военнослужащих. В докладе организации также приведены сведения о "суммарной казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих вне поля боя" в 2022 и 2023 годах.

*Запрещенная в России террористическая организация