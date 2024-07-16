В районе гостиницы "Ялта-Интурист" загорелся лес

В районе гостиницы "Ялта-Интурист" удалось локализовать лесной пожар, его площадь составила 1,5 тыс. кв. метров, сообщила глава Ялты Янина Павленко. По ее словам, в результате четкой и оперативной работы спасателей удалось ликвидировать открытое горение около полудня.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появились кадры с горящим лесом у самого пляжа.

"Причина устанавливается, вероятнее всего – неосторожное обращение с огнем. Ялтинцам и гостям города напоминаю о пожароопасном периоде. Маленькая искра или бычок может стать причиной большой беды", - добавила Павленко.