186 новосибирцев-участников СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому сертификату

Содействие в оказании медпомощи, реабилитация, содействие в получении необходимых документов, получение новой профессии и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей обсудили 16 июля в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии (МВК), прошедшем под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

Замгубернатора подчеркнул, что профильные органы исполнительной власти должны максимально внимательно, адресно относиться ко всем вопросам реализации Губернаторского реабилитационного сертификата по своим направлениям, в первую очередь – активнее информировать потенциальных получателей мер поддержки о возможностях реабилитационного сертификата, в частности, о возможности продления его реализации до двух лет. Кроме того, Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО – для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской, психологической помощи и другие. Эти вопросы – на особом контроле Правительства Новосибирской области.



Как доложила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации, в том числе 2 участника СВО с сопровождением (107 граждан в 2023 году и 79 граждан в 2024 году). Также в числе востребованных видов помощи остаются содействие в окащании медицинской помощи, в установлении инвалидности, информирование о мерах социальной поддержки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, дополнительное обучение и другие виды помощи.



Возможностью профессионального обучения и переквалификацией воспользовались 3 участника СВО – они завершили обучение и трудоустроены по полученным профессиям, остальные желающие обучаться также приступят к обучению в дальнейшем. Трудоустроено 13 граждан уже трудоустроены, 9 граждан открыли собственное дело – кузнечную мастерскую, предоставление прочих персональных услуг, деятельность в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля, производство мясных полуфабрикатов.



С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества», сообщили в пресс-центре Правительства региона.