16 Июля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

186 новосибирцев-участников СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому сертификату

Содействие в оказании медпомощи, реабилитация, содействие в получении необходимых документов, получение новой профессии и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей обсудили 16 июля в Правительстве региона на заседании межведомственной комиссии (МВК), прошедшем под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

реабилитация, сво, лечебная физкультура(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Замгубернатора подчеркнул, что профильные органы исполнительной власти должны максимально внимательно, адресно относиться ко всем вопросам реализации Губернаторского реабилитационного сертификата по своим направлениям, в первую очередь – активнее информировать потенциальных получателей мер поддержки о возможностях реабилитационного сертификата, в частности, о возможности продления его реализации до двух лет. Кроме того, Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО – для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской, психологической помощи и другие. Эти вопросы – на особом контроле Правительства Новосибирской области.

Как доложила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации, в том числе 2 участника СВО с сопровождением (107 граждан в 2023 году и 79 граждан в 2024 году). Также в числе востребованных видов помощи остаются содействие в окащании медицинской помощи, в установлении инвалидности, информирование о мерах социальной поддержки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, дополнительное обучение и другие виды помощи.

реабилитация бойцов сво, медицина, физиотерапия(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области


Возможностью профессионального обучения и переквалификацией воспользовались 3 участника СВО – они завершили обучение и трудоустроены по полученным профессиям, остальные желающие обучаться также приступят к обучению в дальнейшем. Трудоустроено 13 граждан уже трудоустроены, 9 граждан открыли собственное дело – кузнечную мастерскую, предоставление прочих персональных услуг, деятельность в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля, производство мясных полуфабрикатов.

С подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества», сообщили в пресс-центре Правительства региона.

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