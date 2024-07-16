Трассу М-12 продлят до Тюмени в 2025 году - Хуснуллин

Трасса М-12 будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году. Уже в текущем году трассу "дотянут" до Екатеринбурга, несмотря на непростые погодные условия, заявил журналистам вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

"У нас задача в этом году доехать еще от Казани до Екатеринбурга. Очень непростая задача. Погода нам в этом году мешает - и поздняя весна, и дожди летом. Но мы настроены эту задачу решать", - заявил Хуснуллин.

Трасса М-12 из Москвы уже доведена до Казани. Большая часть ее является платной.