В Югре пройден пик паводка

Начальник управления гражданской защиты населения департамента безопасности Югры Ярослав Чубаров сообщил о том, что пик паводка в округе пройден.

Остаются подтопленными 2 тыс. 315 садово-огороднических участков. Обстановка в Югре характеризуется снижением уровня воды как на основных реках автономного округа, так и на приточных реках. В районе Нижневартовска и Мегиона за сутки пода отступила на 4 см, Лангепаса – на 2 см, сообщает официальный telegram-канал окружных властей "Югра".

Ранее сообщалось, что окончание паводка в Югре стоит ждать во второй половине июля.