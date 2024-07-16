Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты СМИ на Youtube

Роскомнадзор направил гендиректору Google LLC Пичаи требование разблокировать более 200 российских аккаунтов на видеохостинге YouTube. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Речь идет об аккаунтах российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.

Роскомнадзор отметил, что YouTube придерживается бескомпромиссно русофобской политики.

Ранее в РКН сообщили, что с начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей. При этом сервис не удалил более 61,3 тысячи запрещенных на территории России материалов.

Напомним, "Ростелеком" распространил информацию о проблемах с оборудованием корпорации, что может приводить к замедлению. А в СМИ появилась информация, что YouTube могут заблокировать.