За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась втрое

В Свердловской области всего за сутки площадь лесных пожаров сократилась втрое - с 45 до 15 га. Об этом свидетельствуют данные на сайте Авиалесоохраны.

Напомним, что только вчера в регионе наблюдалось три пожара, однако к 02.00 сегодняшнего дня зарегистрировано только два.

Всего в России действует 276 лесных пожаров на площади в 633 тыс. 925 га. Хуже всего дела обстоят в Якутии, где огонь распространился на площади 299 тыс. 625 га и в Забайкальском крае с пораженной площадью в 298 тыс. 949 га.

Ранее в "Уралгидрометцентре" предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности на территории Свердловской области, которая будет сохраняться в ряде районов региона с 15 по 18 июля включительно.