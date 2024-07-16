Суд над журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге продолжится раньше, чем планировалось

Процесс над журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем, которого судят в Екатеринбурге, перенесен на более раннюю дату.

Напомним, гражданина США Гершковича обвиняют в шпионаже. Его задержали в столице Урала 29 марта 2023 года. Процесс стартовал в конце июня 2024 года. Следующее заседание должно было состояться 13 августа.

Однако оно пройдет раньше запланированной даты. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, который рассматривает дело американца, второе по счету заседание состоится уже на этой неделе – 18 июля. Известно, что дату перенесли после удовлетворения ходатайства защиты Гершковича. Процесс будет закрытым.

Ранее Москва вновь намекнула на возможность обмена Эвана Гершковича. А кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания быстро освободит журналиста WSJ.

Сейчас Гершкович находится под арестом до 13 декабря.