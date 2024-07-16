16 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Казани имам установил разницу между избиением и побиванием жены

В сети разгорается скандал вокруг подкаста на сайте агентства "Татар-информ", в котором имам из Казани Тимур хазрат комментирует отрывок из Корана, где предлагается "побивать" жену за непокорность.

Имам предлагает сначала увещевать жену словами, потом отказаться ложиться с ней в постель. "Ну, когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, тогда есть, как и указано, побивание. Но здесь надо понимать: термин "побивание" и "избивание" – это разные вещи", - говорит имам.

После этого в подкасте появляется отбивка от редакции: "Побивание, что имеется в виду? Пощечина, щипок, шлепок?". И дальше имам Ирек объясняет: "Говорится не о том, что надо травмировать свою жену. Жена должна понять, что она делает что-то не так. В каком плане? Например, есть мисвак – палочка маленькая, и вот пару раз аккуратно жене ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, не когда рука полностью работает, и маленькими ударами… Смысл не нанести увечье человеку, не нанести синяки, а аккуратно дать понять человеку: "Остановись, ты делаешь неправильно". Что муж уже недоволен, он уже дошел до того, что он уже поднимает руку".

При этом имам выступает против избивания жены, поскольку это нарушает ее права.

Далее появляется еще одна отбивка с вопросом: "Вообще, можно ли ударить жену "по делу"? Например, грубо вела себя с родственниками мужа, пила, изменяла?". На что имам со вздохом отвечает: "Вообще стоит задуматься, стоит ли жить с такой женой, которая тебе изменяет и пьет. Тут уже одними ударами не поможет, надо кардинальные какие-то меры принимать".

Мисвак представляет собой щетку для чистки зубов, изготовленную из веток и корней дерева арак (Сальвадора персидская). При использовании частей этого растения путем разжевывания волокна расщепляются, образуя щетинки, которые служат для очищения зубов.

Российские СМИ распространили эту информацию, после чего на сайте "Татар-информ" появилось опровержение, мол, имам выступает против избиения (однако не против побивания, что он не считает избиением).

"Редакция "Татар-информа" в своей информационной деятельности всегда придерживается принципов сохранения межконфессионального согласия в обществе и укрепления духовных ценностей народов России, а методы манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов считает недостойными профессиональных СМИ", - говорится в заявлении издания.

Учредителем "Татар-информ" является АО "Татмедиа", у которого, в свою очередь, учредитель - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Теги: татар-информ, казань, ислам, имам


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