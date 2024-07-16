В этом году Путин вновь совместит "прямую линию" и большую пресс-конференцию

В этом году "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится ближе к концу года, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что, скорее всего, это вновь будет формат, совмещенный с большой пресс-конференцией.

Такой формат Путин уже использовал в прошлом году, в итоге многие участники (в основном журналисты) оказались разочарованы, поскольку в итоге время ответов на вопросы сократилось в два раза, а пресс-конференция и "общение с народом" это все же разные форматы. Значительную часть вопросов от населения же задавали просто ведущие.