Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 20 тысяч за то, что "зашел не в ту дверь"

В Екатеринбурге оштрафовали мужчину, который пытался выйти с железнодорожного вокзала, минуя досмотровой контроль. Оказалось, что он "зашел не в ту дверь".

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось ранним утром 15 июля. 46-летний екатеринбуржец приехал на вокзал провожать друга на поезд. Когда мужчина покидал территорию вокзального комплекса, то не захотел проходить через досмотровую зону и вышел через двери для входа пассажиров. Нарушителя сразу же задержали полицейские.

Уральца отвели в дежурную часть и составили административный протокол. В тот же день материалы направили в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Мужчине был назначен штраф в 20 тысяч рублей.

В полиции пояснили, что железнодорожный вокзал является зоной транспортной безопасности. Поэтому все пассажиры перед входом и выходом с территории комплекса должны пройти через досмотровые группы – рамки металлодетекторов и рентгеновские установки для багажа.

Напомним, недавно в Екатеринбурге задержали рецидивиста, ехавшего на цистерне грузового поезда.