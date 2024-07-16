16 Июля 2024
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Образование В бывшем СССР Самарская область
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Самарской области прокуратура пресекла "бюрократический ад" для учителей

Прокуратура Самарской в результате проверки выявила нарушения законодательства в части завышения документационной нагрузки на учителей, сообщается на сайте прокуратуры.
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Согласно закону, они должны вести только пять видов документов: рабочую программу, журнал учета успеваемости и внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу). Но по факту на них "повесили" составление специальных паспортов, ведение и оформление личных дел учащихся, подготовку планов профилактических работ с состоящими на учете детьми, ведение документации по паспортизации и инвентаризации материально-технического оснащения учебных кабинетов. В одной из школ Сызрани на учителей возложили обязанность составления графика контрольных работ, психолого-педагогических карт изучения личности обучающихся, протоколов родительских собраний. В тольяттинских школах учителей обязывали готовить фотоотчеты о проведенных мероприятиях, составлять акты посещения семей.

Прокуратура области внесла представление в адрес временно исполняющего обязанности председателя Правительства Самарской области. Руководители 24 образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. То есть нарушения были массовыми. В министерстве образования и науки области назначена служебная проверка.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что на самом деле проблема никуда не делась, так как все эти документы все равно "висят" на школе и их должен кто-то делать. В этом участвуют учителя, хотя формально это делают другие лица.

Как ранее заявила в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается. В то время как учитель должен отдавать все силы воспитанию и обучению детей, не отвлекаясь на заполнение бюрократической отчетности, учителя постоянно жалуются на нехватку времени для выполнения своих прямых обязанностей. Вместо этого они вынуждены строчить бесконечные отчеты.

Теги: школа, бюрократия, учителя


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