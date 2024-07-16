Байден готов снова сойтись в Трампом на дебатах в сентябре

Джо Байден готов вновь сойтись с Дональдом Трампом на дебатах в сентябре, заявил действующий президент США в интервью телеканалу NBC.

Байден также сообщил, что активно участвует в предвыборной кампании, не собирается сниматься с выборов и не считает свой возраст критичным для выдвижения. "Я стар. Но я всего на три года старше Трампа. У меня чертовски острый ум. И я сделал больше, чем любой другой президент за долгое-долгое время. Пусть меня судят по моим делам", - заявил Байден.

Но он также согласился, что опасения людей по поводу того, как Байден будет чувствовать себя в 83 или 83 (то есть через два или три года) – "законный вопрос".

Байден также заявил, что не считает, что уже проигрывает. Он сослался на данные опроса, "которые показывают, что между нами нет большого разрыва". NBC News подтвердил, что в последнем национальном опросе телеканала Трамп опережал Байдена всего на 2%, что в пределах погрешности. Однако опрос также показал, что более 60% демократов заявили, что предпочли бы видеть на месте Байдена кого-то другого, а также 80% всех избирателей заявили, что обеспокоены умственными и физическими способностями Байдена.