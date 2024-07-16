Бывший прикамский министр ушел из Минэкономразвития России

Экс-министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков покинул Минэкономразвития России. Он перестал быть директором департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ.

В Минэке "Ъ-Прикамье" подтвердили факт увольнения чиновника, отметив, что он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, Храпков намерен вернуться в Пермь.

Чиновник переехал из Перми в Москву в 2012-ом, получив пост в Минэнерго. Через девять лет, в 2021-ом, сменил "энергетическое" министерство на "экономическое", которое, к слову, в то время уже возглавлял другой выходец из Пермского края – экс-губернатор Максим Решетников.