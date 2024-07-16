Росфинмониторинг: К теракту в "Крокусе" причастна интернациональная команда

К теракту в "Крокус Сити Холле" причастна интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

По его словам, в числе интернациональной команды были также и россияне.

"Это представители центральноазиатских, представители европейских стран, это Россия, там очень много", - цитирует его РИА Новости.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил, что подготовку, финансирование, нападение и отход напавших на "Крокус Сити Холл" "координировали" члены "Вилаят Хорасана" (филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГ).

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщал о том, что идет расследование для выявления тех причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", которые находятся за рубежом. Также Нарышкин сообщил, что главный организатор теракта в "Крокус Сити Холле" находится за границей, "мы практически догадываемся, кто это".