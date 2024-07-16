Уральскому подростку заплатят 300 тысяч за травму во время квеста в лагере

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию в пользу подростка, получившего травму на сборах в лагере.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, летом 2023 года парень участвовал в сборах одаренных детей "Прометей", организованных управлением образования Серовского городского округа на базе летнего оздоровительного лагеря "Чайка". Однажды ночью во время проведения сюжетной игры (квеста) мальчик от испуга спрыгнул с лестницы клуба и почувствовал боль в ноге.

В травмпункте подростку диагностировали полный разрыв таранно-малоберцовой связки и частичный разрыв пяточно-малоберцовой связки. Травмы были квалифицированы экспертом как вред здоровью средней тяжести.

Прокуратура потребовала взыскать с управления образования Серовского городского округа компенсацию морального вреда. Для юноши запросили 300 тысяч рублей, а в пользу его матери – 50 тысяч рублей. Суд эти требования полностью поддержал.

Напомним, недавно на Урале присудили компенсацию подростку, которого воспитатель приложила к скамейке.