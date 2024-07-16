СМИ: Байден теряет ключевые штаты, Трамп побеждает с вероятностью 75%

Настроения американских избирателей накануне президентских выборов не сулят президенту Джо Байдену ничего хорошего: он может потерять несколько ключевых штатов, критически необходимых для победы на выборах. Об этом пишет The New York Times.

В Пенсильвании, где Байден с минимальным отрывом опередил Дональда Трампа в 2020 году и без которой ему почти наверняка не переизбраться, он отстает на 3%. Практически все расчеты показывают, что Байдену едва ли возможно выиграть без Пенсильвании. Именно в этом штате на Трампа произошло покушение, хотя опрос был проведен перед этим.

Также неожиданно обострилась борьба за Вирджинию, которая считается продемократической. В 2020 году Байден опередил там Трампа на 10%, но сейчас его отрыв сократился до 3%. В последний раз республиканцы взяли Вирджинию в 2004 году. Кроме того, у Байдена могут быть проблемы и в Миннесоте, где в 2020 году он победил с отрывом в 7%. Сейчас опросы показывают лишь минимальный перевес демократов в пределах погрешности.

Журнал The Economist сегодня опубликовал статью, подсчитав, что шансы Байдена на победу тают. Вероятность его победы оценивается лишь в 25%, Трампа - 75%. А шансы на общую победу в случае проигрыша в ключевых штатах еще меньше - от 3% до 16%. То есть, потеряв, например, Пенсильванию, вероятность победы падает до 7%. У Трампа, напротив, даже в случае проигрыша в ключевых штатах шансы на общую победу от 20% до 50%. Это связано с тем, что по другим штатам у Трампа лучше предвыборные расклады, поэтому вероятность его общей победы выше.

В других колеблющихся штатах: Аризоне, Неваде, Висконсине, Мичигане, Джорджии - Трамп опережает Байдена на 3-6%. А победа в этих штатах практически гарантирует победу в целом.

Можно отметить, что суммарные проценты голосов по стране не имеют решающего значения, так как победа с любым перевесом в штате отдает победителю все голоса выборщиков штата. А сейчас, если подсчитать результаты по всем штатам, где результат известен с вероятностью более 90%, Трамп уже набирает 222 голоса, в то время как для общей победы необходимо 270 голосов. Иными словами, 222 голоса у него уже практически "в кармане", и до победы необходимо победить лишь в 3-4 колеблющихся штатах из девяти, а он на данный момент лидирует в шести и еще в трех - почти равенство. То есть до победы буквально подать рукой.

Для сравнения, у Байдена "в кармане" только 169 голосов. И ему жизненно необходимо побеждать почти во всех ключевых и колеблющихся штатах, в которых у него, по опросам, большие проблемы. И если Иллинойс и Нью-Мексико он, скорее всего, возьмет, набрав более 190 голосов, то в других штатах его шансы весьма сомнительны.

В итоге разрыв между шансами Трампа и Байдена увеличивается. Если в мае вероятность победы Трампа была 55%, а Байдена - 45%, то сегодня - 75% против 25%. При этом небольшие шансы у Байдена остаются только за счет того, что выборы пройдут через 3,5 месяца. В этих условиях "коридор вероятности" расширяется. Если бы выборы состоялись в самое ближайшее время, то при нынешних раскладах Трамп побеждал бы с вероятностью, близкой к 100%. А покушение скорее добавит Трампу голосов, чем наоборот, считают западные СМИ.

Выборы должны состояться 5 ноября 2024 года.