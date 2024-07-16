В Тюменской области появятся три кинотеатра

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что в регионе откроют три новых кинозала. "Фонд кино" подвел итоги конкурса на создание (модернизацию) кинозалов в населенных пунктах с населением до 500 тыс. человек по нацпроекту "Культура".

"Финансовую поддержку получат объединение "Исток" в Абатском районе, центр культуры Армизонского района и клубная система Вагайского района. Средства пойдут на покупку современного оборудования: проекторов, акустических систем, экранов. Это даст возможность жителям небольших населенных пунктов увидеть новинки кинопроката. В регионе сейчас – более 90 современных кинозалов. 17 из них переоборудованы за счет субсидий "Фонда кино"", - написал Моор в своем telegram-канале.

Сборы российских кинотеатров в первой половине 2024 г. выросли (+9% к тому же периоду 2023 г.), но при этом число зрителей в кинотеатрах снижается. Таковы данные Единой автоматизированной информационной системы "Фонда кино". Если сравнивать с показателями 2019-го г., то кассовые сборы к ним почти вернулись (не хватает всего 9%), но если сравнивать в зрителях, то пять лет назад их было почти в полтора раза больше: россияне стали меньше ходить в кино, но тратят на билет больше денег. Количество проданных на сеансы билетов снизилось в первом полугодии 2024 г. на 3,6% в годовом выражении – до 73,1 млн. Относительно 2019-ого просадка еще более заметна: тогда кинотеатры посетили 113,4 млн зрителей. Впрочем, тогда в кинотеатрах было значительно больше сеансов.