У жителей Академического района Екатеринбурга появилась возможность изучить древнейшее искусство

Искусство создания предметов из керамики стало доступно жителям Академического района. Детская художественная школа №2 имени Г.С. Мосина обустроила современную мастерскую керамики.

Реализовать этот проект помогло участие в конкурсном отборе инициативных проектов. Целью проекта было получить финансовую поддержку за счет средств бюджета Екатеринбурга для приобретения оборудования в мастерскую керамики. А это ни много ни мало: дорогостоящие муфельные печи для обжига глины, печи для фьюзинга, специальная лабораторная мебель, гончарные круги. Проект был осуществлен при поддержке мастер-девелопера Академического района – АО СЗ "РСГ-Академическое".

На сегодня реализация проекта завершена, все оборудование закуплено и установлено в мастерской керамики.

Использовать новое оборудование смогут не только дети, обучающиеся на предпрофессиональной программе, но и взрослые жители Академического района, для которых открывается новая образовательная программа "Основы керамики для начинающих".

Керамика известна с глубокой древности и является, возможно, первым созданным человеком материалом. Считалось, что возникновение керамики напрямую связано с переходом человека к оседлому образу жизни. Древнейший предмет из обожженной глины датируется 29-25 тысячелетиями до нашей эры. Это вестоницкая Венера, хранящаяся в Моравском музее в Брно.