Володин запустил опрос о полном запрете езды на электросамокатах по улицам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступают предложения о полном запрете использования электронных самокатов для передвижения по улицам. В связи с этим он запустил соответствующий опрос в своем Telegram-канале.

"Как вы считаете, необходима ли такая мера?" — обратился к своим читателям Володин.

На данный момент 72% участников опроса ответили "да", 24% — "нет", 4% — "все равно".

Ранее в ГД в первом чтении был принят законопроект, устанавливающий штрафы для электросамокатов. Предлагается штрафовать за езду в нетрезвом состоянии на сумму от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, за превышение скорости - от 500 до 5 тыс. рублей.

Как сообщалось, в МВД РФ обеспокоены динамикой прироста ДТП с участием СИМов (средств индивидуальной мобильности – электросамокаты, скутеры, электровелосипеды), но при этом в абсолютных числах ситуация в России сильно лучше, чем в любой другой стране, в том числе странах ЕС. По данным ведомства, с 2022 по 2023 гг. число ДТП с электросамокатами выросло на 229%.