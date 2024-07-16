16 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге появится фитнес-клуб с большим бассейном

В этом году в Екатеринбурге откроется новый фитнес-клуб с большим современным бассейном. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", в нем предусмотрено 5 дорожек для плавания длиной 25 метров.

Здание клуба построено в составе многофункционального комплекса "Балтийский" на улице Академика Вонсовского в Краснолесье. Оно уже введено в эксплуатацию, скоро здесь начнутся отделочные работы. Договор с оператором сети фитнес-клубов уже подписан, стартовали продажи абонементов.

Новый фитнес-клуб с бассейном в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Планируя строительство комплекса "Балтийский" в микрорайоне Краснолесье, мы отметили высокий интерес со стороны крупнейших спортивных операторов к этой локации. В шаговой доступности такого большого бассейна здесь нет, поэтому сразу на стадии проектирования мы включили в план будущего квартала помещение для занятий спортом площадью 2 тысячи 800 квадратных метров. В "Атоме" действует внутренний стандарт наполнения коммерческих помещений в жилых кварталах, он позволяет учесть специфику бизнеса и заложить в проект необходимые технические решения: разводку систем электроснабжения, вентиляции, внутреннюю отделку. Арендаторов для коммерческих помещений находим еще на этапе строительства, таким образом, к заезду новоселов в наших домах созданы все условия для комфортной жизни", - рассказал директор агентства коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекс" Сергей Кравчук.

Новый фитнес-клуб с бассейном в Краснолесье(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Традиционно на первых этажах в жилых кварталах от "Атома" открываются кафе, продуктовые магазины, пункты выдачи маркетплейсов и предприятия сферы услуг. Помимо сервисной инфраструктуры, "Атомстройкомплекс" строит в Академическом районе объекты социальной инфраструктуры.

В этом году компания завершила строительство взрослой поликлиники центральной городской клинической больницы №6 на 1200 посещений в смену на улице Парина. В сентябре откроется новая общеобразовательная школа №133 на улице Ландау, рассчитанная на 1200 учеников. Еще одна школа на 1125 мест появится на улице Семихатова – проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, сейчас идет оформление земельного участка.

Теги: фитнес-клуб, бассейн, строительство, Екатеринбург


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