Озвучена концепция "Лета в Тобольском кремле-2025"

В Тюмени названы даты проведения в 2025 г. фестиваля "Лето в Тобольском кремле", а также его особенности.

По словам худрука "Лета", художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника, в 2025 г. фестиваль состоится 5-12 июля. Художественная часть этой недели будет анонсирована позже, и он абсолютно уверен, что публика "будет приятно удивлена и задействованными локациями, и внутренней наполненностью фестиваля".

""Лето в Тобольском кремле" – фестиваль, который всегда проходит согласно трендам в искусстве в нашей стране. Вы были свидетелями открытия, когда актуальные музыкальные и художественные тренды органичного сочетались с техническим прогрессом. Мы будем дальше развиваться в этом направлении и покажем необычный концерт в следующем сезоне", - цитирует Медяника тюменское концертно-театральное объединение.

В этом году фестиваль прошел 6-12 июля.