Больную диабетом журналистку Баязитову затаскали по этапам

Журналистка Александра Баязитова подала два иска о незаконном этапировании – в Верховный суд России и в Люблинский районный суд Москвы, сообщила член СПЧ Ева Меркачева. Она рассказала, что журналистку в ноябре прошлого года приговорили к пяти годам лишения свободы за вымогательство (Баязитова вину не признала). После этого она подала апелляцию на приговор. Но вместо того, чтобы на время до апелляции оставить Баязитову в столичном СИЗО, ее отправили по этапу в Пермь.

Меркачева пишет в своей колонке в "Московском комсомольце", что журналистку с сахарным диабетом, гипертонией и глаукомой этапировали в так называемом "столыпинском вагоне" в "нечеловеческих условиях".

"Ехали вдевятером (!) в одном купе. Замечу, что купе в "столыпинских вагонах" по размеру практически не отличаются от тех, в которых едут вольные. А по удобствам они очень даже разнятся (вместо обитых кожзаменителем или тканью полок там полки деревянные, окна не открываются и т.д.). Сразу оговорюсь — в "столыпинском вагоне" не предусмотрено горячее питание, так что для людей с диабетом и любой болезнью пищеварительного тракта такое путешествие почти квест на выживание", - отмечает правозащитница.

Друзья Баязитовой начали писать обращения во все инстанции и ценой невероятных усилий в мае ее вернули в Москву. Апелляция была назначена на 25 июня. Но вдруг ее переносят на 14 августа, а журналистку вновь отправляют по этапу – на этот раз в Удмуртию. Меркачева беспокоится, что женщину могут не успеть вернуть к середине августа в Москву.