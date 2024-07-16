Екатеринбуржец, обвиняемый в убийстве бывшей сожительницы у офиса банка на Уралмаше, попросился на СВО

Сергей Зуев из Екатеринбурга, обвиняемый в убийстве своей бывшей сожительницы, попросил отправить его на СВО. О своих планах он заявил во время последнего судебного заседания.

Как передает слова прокурора "4 канал", Зуев выступил против продления меры пресечения в виде нахождения в СИЗО и просил отпустить его под домашний арест. Несмотря на это, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга продлил мужчине арест на шесть месяцев.

Напомним, трагедия произошла 18 мая текущего года около 12.00. Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришел к 30-летней экс-возлюбленной на работу в банк по ул. Победы и попросил выйти на улицу переговорить. По версии следствия, разговор перешел в конфликт, во время которого Зуев на почве ревности и личной неприязни напал на женщину и несколько раз ударил предметом, похожим на нож, в грудь. Из-за попадания по крупным сосудам и сердцу от острой кровопотери женщина скончалась на месте.

Известно, что жертва и обвиняемый прожили вместе много лет, у них есть общий девятилетний ребенок. Примерно полгода назад пара рассталась. Зуев имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Екатеринбуржцу грозит до 15 лет лишения свободы

Позднее трагедия стала показательным примером в речи первого зампреда фракции "Новые люди" в Госдуме Сарданы Авксентьевой, которая продвигает законопроект о запрете сталкинга.