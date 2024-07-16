Росгвардейцы подключились к тушению пожара в Коктебеле

Симферопольский полк Росгвардии подключился к тушению пожара в Коктебеле.

Как , сообщается в Telegram-канале Росгвардии, более 50 военнослужащих проливают водой отдельные очаги возгорания.

Как сообщали в МЧС, 15 июля у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель в Крыму загорелась сухая растительность. Площадь пожара с 20 гектаров увеличилась к вечеру до 30 гектаров. Тушение осложняется жарой и порывистым ветром.

С утра 16 июля вертолет Ми-8 МЧС России сбросил уже 60 тонн воды. К ликвидации пожара в Коктебеле приступил второй борт Ми-8.