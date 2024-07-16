Российские банки не смогут кредитовать мужчин призывного возраста после 1 ноября?

Российские банки не знают, как выполнять требование нового закона об электронном реестре призывников и военнообязанных. Банкиры пожаловались на ситуацию главе ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко, пишет РБК.

Банкиры отмечают, что с 1 ноября 2024 года Минобороны начнет формирование реестра, в него, в частности, будет вноситься информация о призывниках-уклонистах. Банки обязаны будут отказывать им в выдаче кредитов. Но никакого порядка взаимодействия между Минобороны и банками не утверждено – они просто не знают, как получить информацию из реестра.

Примечательно, что Минобороны возражает против доступа банков к реестру. Оборонное ведомство хочет, чтобы банки делали запрос непосредственно военным, но как – по каким каналам, в какие сроки, в каком режиме – ничего не определено.

Банкиры отмечают, что могут просто не успеть наладить необходимые каналы связи, и тогда закон неминуемо будет нарушен не по их вине.

Также в законе не разъясняется ситуация, что делать с уже взявшими кредит уклонистами. Участники рынка больше всего опасаются ситуаций, когда на момент выдачи кредита клиент еще не будет в реестре уклонистов от военной службы, а на момент регистрации договора, например, в Росреестре — уже да.

Банки будут вынуждены или вообще отказывать в выдаче кредитов мужчинам призывного возраста, либо кредиты для них станут гораздо сложнее в получении и дороже.