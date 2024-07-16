В Тобольске состоится первый в России "Забег мэров"

Во время "Тобольского марафона" состоится первый в России "Забег мэров".

"[25 августа] в рамках старта "Тобольского марафона" состоится первый в России забег мэров на дистанцию 2,2 км, он пройдет по исторической местности, вокруг Тобольского кремля, это не соревнование, а именно такой дружеский забег", - сказал ТАСС генеральный директор марафона Роман Берестовский.

Марафон пройдёт в Тобольске и станет проводником в историю и культуру города. В этом году он посвящён 190–летию со дня рождения Дмитрия Менделеева. Можно выбрать дистанцию в 1, 5, 10, 21,1 или 42,2 км. Состоится мероприятие 24-25 августа.