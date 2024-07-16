16 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

СМИ: Штаб Байдена намерен создать Вэнсу образ радикала

Команда президента США Джо Байдена планирует создать кандидату в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнсу образ "радикала" для снижения популярности кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на два источника, знакомых с планом.
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У Байдена готовы представить Вэнса "экстремистом" и продолжением позиции самого Трампа. Так, Вэнс осуждает аборты и выступает в защиту права зачатых детей на жизнь. Он поддерживает решение Верховного суда США 2022 года, постановившего, что "права на аборт" на федеральном уровне не существует, так как это не упомянуто в конституции, зато отнимает у зачатых детей закрепленное в конституции право на жизнь. И передал этот вопрос в ведение штатов. Демократы были в ярости от этого решения, поскольку активно пропагандируют аборты . Они сделают это главной темой предвыборной кампании Байдена.

Также у Байдена будут напоминать, что в 2016 году Вэнс назвал Трампа "непригодным для высшего поста" и даже сравнивал его с Гитлером. То есть стратегия будет направлена на то, чтобы уменьшить вероятность того, что Вэнс может помочь привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей.

Сам Вэнс признал, что поначалу плохо думал о Трампе, но потом изменил свое мнение, так как тот оказался "великим президентом". И сейчас считает считает честью для себя баллотироваться вместе с Трампом.

Вэнсу 39 лет, он женат, у него трое детей. Является выпускником Йельской школы права. Сенатором стал в январе 2023 года. Также известен тем, что резко критиковал помощь украинскому режиму и бездумную конфронтацию с Россией.

Байден уже назвал Вэнса плохим кандидатом в вице-президенты. Это полный "клоном" Трампа. Он много говорит о рабочем классе, но, как и Трамп, хочет повысить налоги для среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых, считает Байден.

Теги: сша, джей-ди вэнс, джо байден


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