В Екатеринбурге хотят увеличить расходы на проект строительства новой филармонии

В Екатеринбурге планируют увеличить расходы на проект строительства в городе новой филармонии. Об этом говорится в поправках в закон о бюджете Свердловской области на ближайшие годы.

Законопроект опубликован на официальном сайте Законодательного собрания региона. Согласно документу, в 2024 году на строительство нового концертного зала Свердловской филармонии предусмотрено 300 млн рублей, в 2025-м – уже 600 млн рублей, а в 2026-м – 700 млн рублей.

Пока что законопроект находится на рассмотрении. В случае принятия его депутатами закон вступит в силу после подписания губернатором.

Напомним, проект нового концертного зала Свердловской филармонии был презентован в ноябре 2019 года. Окончание строительства было запланировано на 2023 год (к 300-летию Екатеринбурга), затем его перенесли на 2025 год, а после сроки подвинул коронавирус.

Проектом занималось архитектурное бюро Zaha Hadid, которое в 2022 году заявило о своем уходе из России. Свердловские власти уверяли, что, несмотря на это, здание филармонии в Екатеринбурге когда-нибудь построят, а сейчас "времена особые, сложные".

Реализацию проекта ранее оценивали в 17 млрд рублей.