Трамп в случае победы проведет переговоры с Россией и Украиной

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах проведет переговоры с Россией и Украиной. Об этом заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

По его словам, Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы "быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", передает РИА Новости.

15 июля съезд республиканской партии назначил Вэнса кандидатом на пост вице-президента.

Джей-Ди Вэнс выступал с критикой американского лидера Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона. В начале года он призывал Украину и США заключить мир с Москвой, даже ценой больших территориальных потерь для Киева.

Также Вэнс называл идею о приглашении Украины в Североатлантический альянс безответственной, критиковал выделение огромных сумм Киеву.