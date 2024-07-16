Илон Маск будет ежемесячно выделять $45 миллионов на поддержку кампании Трампа - WSJ

Илон Маск намерен выделять около $45 млн в месяц так называемому суперкомитету политической активности America PAC, который поддерживает Дональда Трампа в текущей президентской кампании, пишет Wall Street Journal.

Другими спонсорами этого нового суперкомитета являются Palantir Technologies (IT-компания, основные клиенты которой – военные структуры и спецслужбы) и ее основатель Джо Лонсдейл, близнецы-миллиардеры Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, а также бывшая посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

Суперкомитеты – формально независимые структуры, которые, однако, выступают в поддержку того или иного кандидата, партии, законодательной инициативы. Они не имеют права согласовывать со штабом кандидата кампанию и направленность финансовых ресурсов, зато они не ограничены в расходовании средств (правда, они не должны финансироваться иностранцами и/или из-за границы).

Толчком к появлению суперкомитетов в США стала отмена Верховным судом США в январе 2010 г. ограничений на финансирование рекламы в ходе предвыборных кампаний корпорациями, профсоюзами и отдельными лицами. Суд пришел к заключению, что эти ограничения не соответствуют первой поправке к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, печати и собраний.