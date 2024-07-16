"Газ пробило?" Жителей Солнечного в Екатеринбурге перепугал громкий шум непонятного происхождения

Сегодня утром жителей микрорайона Солнечный в Екатеринбурге напугал громкий шум неизвестного происхождения. Как сообщили Накануне.RU читатели, на ул. Лучистой, 2 гул стоит уже порядка получаса. Екатеринбуржцы подозревают проблемы с газом.

В "Горгазе" местным жителям сообщили, что уже направили на место специалиста. Однако Накануне.RU в аварийной службе пояснили, что в микрорайоне "Газпром" проводит ремонтные плановые работы - стравливает газ. Для беспокойства причин нет.

Ни о каких плановых работах, утверждают местные жители, их не предупреждали.