Завод низковольтной аппаратуры горит в Курской области после атаки БПЛА

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на территорию завода в Коренево Курской области. Никто из работников не пострадал, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

По его словам, пожарные тушат возгорание в одном из технологических цехов.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.

9 июля украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа Курской области. Пострадавших не было.