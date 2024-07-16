В Пермском муниципальном округе сменился главный полицейский

В отделе МВД России "Пермский" сменился начальник – им стал полковник Илья Веселков. До назначения на новый пост он руководил схожим отделом по Добрянскому городскому округу.

Глава пермского краевого управления МВД генерал-лейтенант Александр Щеглов, представляя подчиненным их нового руководителя, охарактеризовал нового главу полиции Пермского муниципального округа как компетентного, инициативного и принципиального руководителя, обладающего хорошими аналитическими и организаторскими способностями.

"Убежден, практический опыт работы в различных подразделениях полиции позволит Илье Владимировичу эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на вверенной территории", – цитирует Щеглова пресс-служба краевого управления МВД.

Веселков родился в Нытве в 1974 г. В 2001 г. окончил Уральскую академию государственной службы Екатеринбурга. Свой профессиональный путь Илья Веселков начал в 1995 г. с должности участкового инспектора милиции ОВД Нытвенского района. Полицейский руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями, являлся заместителем начальника полиции (по оперативной работе), начальником отделения по работе с личным составом, а позже возглавлял отдел МВД России по Нытвенскому району. Последние четыре года был начальником отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.