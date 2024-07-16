16 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Бастрыкин узнал о попытке мигранта изнасиловать жительницу Академического

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки мигранта утащить в лес и изнасиловать девушку из Екатеринбурга.

Напомним, инцидент произошел в Академическом районе, когда 24-летняя девушка возвращалась домой через парк на Академика Вонсовского. В какой-то момент к ней пристал бородатый незнакомец. Он ударил девушку по голове, а после схватил за волосы и потащил по земле в лес. Та начала громко кричать, а извращенец испугался проходящего мимо прохожего и скрылся. Его сейчас разыскивает полиция.

Пострадавшая получила ушибы, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

"Следственными органами СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что накануне произошел похожий случай. Пьяный мигрант накинулся на молодую мать, идущую с маленькой дочкой на ул. Щербакова. В этот раз мужчину удалось задержать и доставить в полицию. Глава СКР также поручил возбудить уголовное дело.

Теги: Бастрыкин, Академический, Екатеринбург, мигрант, изнасилование, уголовное дело


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