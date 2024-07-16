Интенсивность военного конфликта на Украине в ближайшем будущем радикально обострится – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил председателю Евросовета Шарлю Мишелю свои соображения по итогам "мирной миссии" – дипломатического вояжа в Киев, Москву, Пекин и США.

В документе, на который ссылается издание Bild, Орбан предлагает ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, начать "политическое наступление на так называемый Глобальный юг, который, по мнению политика, "не уважает" европейскую позицию по конфликту на Украине. Также Орбан предлагает вместе с Китаем начать разработку настоящей "мирной конференции".

Также венгерский премьер пишет: "Очевидно, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится".