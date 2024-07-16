Число вакансий с релокацией в Свердловской области выросло более чем на 50%

За год в Свердловской области количество вакансий с упоминанием релокации выросло более чем на 50%. К такому выводу пришли эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Они проанализировали 247,5 тысяч вакансий, открытых на Среднем Урале в первой половине 2024 года. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), год к году число предложений о работе с релокацией выросло на 52%.

Помимо приглашений в местные компании (87%), свердловчан зовут работать в Москву (5,5%), Санкт-Петербург (1,4%), Краснодарский край (0,7%), республику Татарстан и Челябинскую область (по 0,4%), а также в Тюменскую область (0,3%).

В свою очередь, помимо местных соискателей, на вакансии свердловских работодателей приглашают москвичей (2,1%), петербуржцев и челябинцев (по 1%), кандидатов из Краснодарского (0,8%), Пермского края и республики Татарстан (по 0,6%), а также из Башкирии, Тюменской и Московской областей (по 0,5% из каждого региона).

При этом почти треть свердловчан (31%) хотели бы переехать в Центральный федеральный округ – как в самый перспективный на их взгляд регион. 29% остались бы в УрФО. А 18% выбрали бы Южный ФО.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что жители Свердловской области стали чуть реже увольняться с работы по собственному желанию.