Уральский полпред может стать сенатором

Уральский полпред Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области. В Совет Федерации (СФ) его делегирует нынешний глава региона Александр Моор.

После прихода в СФ Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты, говорят источники "Ведомостей". Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы республики Алтай прежний секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Сейчас сенатором от губернатора Тюменской области является Павел Тараканов.

Напомним, недавно Якушев сменил Андрея Турчака на посту секретаря генсовета "Единой России", получив этот пост в статусе и.о.