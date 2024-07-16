Бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания

Бизнесу в России, который отдает продукты на благотворительность, могут отменить НДС и налог на прибыль.

Об этом следует из проекта закона, который внесет в Госдуму "Справедливая Россия — За правду". Кроме того, депутаты предложили с 1 до 5% увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль. "Из-за действовавшего в РФ налогового регулирования в отношении безвозмездно переданного некоммерческим организациям имущества, в том числе продовольственных товаров (фудшеринга), долгое время льготная или бесплатная раздача продуктов оказывалась для бизнеса более затратной, чем утилизация", — сказано в пояснительной записке к документу.

По данным консалтинговой компании "ТИАР-Центр", "если бы все выбрасываемые в России продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 млн человек", указали авторы инициативы.

В настоящее время передача товаров на благотворительные цели может приводить к дополнительным налоговым расходам для компании до 20% от стоимости передаваемой продукции, отмечается в пояснительной записке, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России предложили обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать полки с продуктами, у которых истекает срок годности. Это необходимо для того, чтобы ими могли бесплатно воспользоваться пожилые граждане и социально незащищенные категории россиян на основании подтверждающих статус документов.