При пополнении баланса мобильных номеров будут требовать паспорт

Пополнить баланс сотового телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта.

Кроме того, купить сим-карту разрешат только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия. При несоблюдении этих требований продавцу грозит штраф до 10 тыс. руб. за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.

Об этом следует из поправок в закон "О связи", разработанных Минцифры, который проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до 4 августа. О том, что сейчас эти поправки обсуждаются, говорят источники в двух операторах большой четверки.

Доля наличного пополнения мобильных балансов составляет 5–6%, в основном так платят гастарбайтеры. Таким образом, государство резко ужесточает правила продажи сим-карт и оплаты сотовой связи, сообщают "Ведомости".