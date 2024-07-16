Микрофинансисты выставили на продажу рекордный объем долгов россиян

По итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов.

Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб., сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это рекордный показатель для рынка за всю историю наблюдений и почти на 66,5% больше, чем в январе-июне 2023 года, когда МФО планировали избавиться от долгов на общую сумму 35,2 млрд руб. Также существенно увеличился объем заключенных сделок — до 42 млрд руб., на 33% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Рекордные объемы выставленных на продажу долгов сложились из-за рекордных выдач микрозаймов. По данным Банка России, по итогам прошлого года совокупный портфель микрозаймов достиг 443 млрд руб., к концу I квартала текущего года показатель достиг 472 млрд руб. В мае 2024 года МФО одобрили россиянам 81,4 млрд руб. новых займов — максимум за всю историю наблюдений.

Кроме того, МФО вышли на рынок цессии позже банков, и сейчас идет активное развитие этого рынка именно в этом сегменте, сообщает Forbes.

Напомним, российские микрофинансовые организации (МФО) в мае рекордно нарастили объем выданных займов. Разные бюро приводят разные цифры, но все они внушительны: речь идет о 3-6 млн договоров на общую сумму 44-81 млрд руб.