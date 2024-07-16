Минпромторг: индексация утильсбора не повысит цену российских машин

Предлагаемая индексация ставок утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей и спецтехники отечественного производства.

Как заявил Минпромторга РФ, это возможно благодаря действующим мерам господдержки.

"Министерство продолжает реализацию комплекса мер господдержки, за счёт которого предполагаемая индексация не окажет влияния на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что одной из приоритетных задач министерства остаётся контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны российских производителей и чётким выполнением обязательств по наращиванию объёмов производства, расширению предложения для потребителей, повышению уровня технического оснащения, конкурентоспособности и локализации.

15 июля Минпромторг предложил ввести поэтапную индексацию ставок утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику до 2030 года включительно: для легковушек, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов они могут быть увеличены на 70-85% с 2024 года, а затем ежегодно на 10-20%. Для дорожно-строительной техники на 15% ежегодно с 2025 до 2030 год, сообщает РИА "Новости".

Ранее в "АвтоВАЗе" предложили ввести долгосрочную шкалу индексации утильсбора. Вице-президент "АвтоВАЗа" Сергей Громак заявил, что речь идет не о том, что нужно "никого не пущать".