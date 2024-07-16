Трамп сообщил, что его вице-президентом станет противник помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что в случае победы на выборах предложит американскому сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу занять пост вице-президента.

"Я решил, что человеком, который в наибольшей степени достоин занять пост вице-президента США, является сенатор Джей-Ди Вэнс из великого штата Огайо", — написал политик.

Джей-Ди Вэнс выступал с критикой американского лидера Джо Байдена и не единожды указывал на непредсказуемые последствия агрессивной антироссийской риторики Вашингтона. В начале года он призывал Украину и США заключить мир с Москвой, даже ценой больших территориальных потерь для Киева.

Также Вэнс называл идею о приглашении Украины в Североатлантический альянс безответственной, критиковал выделение огромных сумм Киеву.