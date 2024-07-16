Мигрантам в РФ запретят приносить в жертву животных

Жертвоприношения животных и публичная демонстрация отношения к какой-либо религии являются неприемлемыми.

Об этом сказано в тексте подготовленного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России нового курса лекций для адаптации трудовых мигрантов из Центрально-Азиатского региона. Авторы лекций указали, что Россия – светское государство. "Государственной религии и верховенства любой религии над законами в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – мечети, церкви, синагоги и т. д. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных", - следует из документа.

Авторы курса не советуют приезжим на улице громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться на любом языке, выходить на улицу неодетыми или не полностью одетыми (только в штанах или шортах и шлепанцах), бросать мусор не в мусорный бак или урну, плевать, бросать скорлупу от орехов или семечек, ходить в туалет на улице, собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода магазина, кафе и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим, обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей.

Также слушателей лекций предупредят, что не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев, сообщает РИА "Новости".